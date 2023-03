Justiça restabelece prisão de denunciado por matar a ex em Vitória da Conquista

O Tribunal de Justiça acatou recurso do Ministério Público estadual (MP-BA) e restabeleceu, no dia 2 março, a prisão preventiva de Filipe dos Santos Gusmão, denunciado, junto com outros dois homens, pelo feminicídio de Sashira Camilly Cunha Silva, ocorrido em setembro de 2021, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

Filipe havia sido posto em liberdade provisória, em agosto de 2022, sob o argumento de que “não teria sido autor intelectual e não estaria presente no local na hora do crime, não demonstrando, portanto, a mesma periculosidade dos outros réus”, que foram mantidos presos provisoriamente pelo Juízo de primeira instância. Com a decisão do TJ, Filipe ficará detido, de forma preventiva, até que seja julgado o mérito.

Segundo as investigações, Filipe Gusmão, Rafael Souza Lima e Marcos Vinicius Botelho Fernandes de Almeida teriam provocado a morte de Sashira. Conforme a denúncia do promotor de Justiça José Junseira, Rafael, que era namorado da vítima, combinou um encontro com ela na véspera do crime. Ele entrou em contato com Filipe para que este conseguisse uma pessoa para ajudá-lo a “se livrar do carro” da vítima. Filipe entrou em contato com Marcos, que o ajudaria a vender o veículo. O valor da venda do carro seria usado por Rafael para recompensar Filipe e Marcos.

No dia do crime, porém, narra a denúncia que, “após atacar a vítima com golpes de faca, Rafael não teria tido coragem de consumar o crime”, pedindo, novamente ajuda a Filipe, que pediu um veículo de aplicativo para levar Marcos até o local onde estava Rafael. Lá, os dois teriam matado Sashira.

O corpo da jovem Sashira Camilly Cunha Silva, de 19 anos, foi encontrado no dia 16 de setembro de 2021, no município de Planalto, sudoeste da Bahia. Tanto Sashira quanto os suspeitos eram estudantes universitários e cursavam Engenharia Civil.