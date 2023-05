Justiça torna réu homem que divulgou fotos de Marília Mendonça

André Felipe de Souza Alves Pereira, de 22 anos, que foi preso por divulgar fotos dos corpos dos cantores Marília Mendonça e Gabriel Diniz, agora é réu nos casos. A 2ª Vara Criminal de Santa Maria aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Território (MPDFT). As informações são do Metrópoles.

O juiz Max Abrahão Alves de Souza recebeu a denúncia por vilipêndio de cadáver, divulgação de símbolos do nazismo, racismo e xenofobia.

Nesta sexta-feira (12), o magistrado determinou a expedição de ofício para que o Twitter remova a conta de André Felipe da rede social.

O acusado foi preso em Santa Maria, no DF, em operação da Polícia Civil, no dia 17 de abril deste ano.