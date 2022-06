Justin Bieber aparece com o rosto paralisado em vídeo e revela sindrome rara

Justin Bieber foi às redes sociais nesta sexta-feira (10) para revelar mais um problema de saúde que vem enfrentando. No vídeo, o cantor apareceu com parte do rosto paralisada e explicou que foi diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt, também conhecida como herpes-zoster do ouvido.

Essa doença é provocada pelo vírus herpes-zoster, causador da catapora. Trata-se de uma infecção do nervo facial e auditivo que causa paralisia facial, problemas de audição, vertigem e aparecimento de manchas e bolhas vermelhas na região da orelha.

"Não sabemos quanto tempo vai durar, mas vai ficar tudo bem", explicou o cantor.

Justin já tinha se pronunciado antes sobre problemas de saúde quando cancelou todos os seus próximos shows. A suspeita, até então, era de que se tratava de mais uma complicação da doença de Lyme, que ele havia diagnosticado no início de 2020.

"Como vocês podem ver, esse lado do rosto não está se movendo. Para aqueles que estão frustrados com os cancelamentos dos shows, eu fisicamente não sou capaz de fazê-los. É super sério, como podem ver", diz.

O artista está confirmado para o Rock in Rio, que ocorrerá em setembro. Até o momento, sua participação está mantida.