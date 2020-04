Justin Bieber compartilha música de Ludmilla e surpreende fãs

Quem diria que Justin Bieber estaria de olho na música brasileira? Foi exatamente o que os fãs pensaram quando perceberam que o cantor canadense havia compartilhado a nova música de Ludmilla. Nesta sexta-feira (24), ele usou as redes sociais para publicar uma imagem da tela do celular dele escutando Amor Difícil, que faz parte do EP Numanice, lançado ontem pela funkeira.

(Foto:Reprodução/ Instagram)

Neste sábado, Ludmilla comemorou a aceitação do novo trabalho, em que ela canta pagode. "Que felicidade! Muito obrigada de verdade pela aceitação de vcs na Lud pagodeira. Mesmo sem ser o gênero musical que eu fiquei conhecida, embarquei nesse ritmo a pedido de vcs e graças a Deus vcs estão ouvindo e elogiando muito meu EP de Pagode. Que presentão de aniversário gente", escreveu nas redes sociais.

Na sexta-feira (24), a cantora comemorou seu aniversário de 25 anos com uma live. Durante a transmissão ao vivo, Ludmilla tomou um tombo e caiu dentro da piscina​​​​​​​. Na hora, ela cantava a música Planos Impossíveis, de Manu Gassavi, finalista do BBB 20. Apesar do susto, Lud não se feriu e ainda tentou continuar cantando, mesmo tendo ficado toda molhada. No Twitter, a cantora brincou com a situação dizendo "Eu tentei" e postando o trecho da queda. Ela ainda marcou o perfil de Manu Gavassi no tweet.



Passado o choque, os internautas se divertiram com a situação e continuaram dando força à funkeira, dizendo que não era para ela se preocupar que a maquiagem seguia intacta. Devido ao fato de a cantora ter voltado plena e de a marca patrocinadora da live ter postado uma ação promocional instantes depois brincando com a queda da piscina, os internautas também começaram a especular se o tombo não foi calculado e não passa de uma estratégia de marketing. Ação de marketing ou não, isso rendeu a Ludmilla o primeiro e o segundo lugar nos Trending Topics, assuntos mais falados no Twitter - com a #LiveDaLud e a palavra Ludmilla.

Ao longo dessa quarentena por causa do novo coronavírus, diversos artistas internacionais estão comentando trabalhos de músicos brasileiros. No início da semana, a rapper americana Cardi B cantou um trecho de música de Anitta e de Zezé di Camargo e Luciano. Já o rapper Snoop Dog pirou vendo a live de Alcione e postou fotos curtindo os versos "Mas tem que me prender, tem que seduzir".