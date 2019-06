Justin Bieber desafia Tom Cruise para uma luta no estilo UFC

Imagine Justin Bieber lutando com Tom Cuise. E essa disputa sendo feita em um octógono, exatamente ao estilo do UFC. Pois é isso, aparentemente, que o cantor deseja. O canadense foi ao Twitter desafiar o ator para um combate - e ainda pediu que Dana White, dono do UFC, organizasse o evento.

"Quero desafiar Tom Cruise para uma luta no octógono. Tom, se você não aceitar essa luta, você é medroso e terá que conviver com isso. Quem está disposto a bancar a luta? Dana White?", postou, no Twitter

Esse momento, porém, deve demorar - isso pois nem Tom nem Dana responderam a mensagem de Justin. Na ausência do confronto real, o cantor postou uma montagem em que 'aparece lutando' com o ator. As cenas são do filme Um Sonho Distante (1992). Veja:

Damn Tom this didn’t go as planned https://t.co/C2cXfVHZyM — Justin Bieber (@justinbieber) 10 de junho de 2019

"Droga, Tom, isso não foi como planejado"