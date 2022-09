Justin Bieber recebeu R$ 26 milhões por show no Rock in Rio

O Rock in Rio pode ter acabado, mas o festival ainda rende assunto. Segundo o colunista Leo Dias, Justin Bieber bateu o recorde do festival em termos de cachê: o artista recebeu 5 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente a R$ 26 milhões pela apresentação.

Bieber se apresentou no Palco Mundo, o principal do festival, no domingo, dia 4, e cantou 23 músicas em uma hora e 35 minutos de show. Após a apresentação, que aconteceu sob boatos de cancelamento dos shows da turnê ‘Justice World Tour’, os rumores se confirmaram.

Justin cancelou todos os shows que ainda aconteceriam no Brasil e em diversos outros países.

“Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora. Então eu vou fazer uma pausa nas turnês por enquanto”, escreveu ele em comunicado.