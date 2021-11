Juventude vence a Chapecoense fora de casa e encosta no Bahia

Em sua luta contra o rebaixamento, o Juventude cumpriu a meta na 32ª rodada do Brasileirão ao bater a rebaixada Chapecoense, por 2 a 0, neste domingo à noite na Arena Condá, em Chapecó. Esta foi a segunda vitória consecutiva dos gaúchos, depois de ganhar em casa do rival Internacional, por 2 a 1. Agora soma 36 pontos, mas continua na 17ª posição, dentro da zona de queda.



O resultado positivo manteve a esperança de o time gaúcho não retornar à Série B. Tem a mesma pontuação do Bahia, em 16º lugar, somente pelo número de vitórias: 9 a 8. A Chapecoense continua com apenas 15 pontos, rebaixada, após o reencontro com o técnico Jair Ventura, agora no Juventude, mas que começou o campeonato na equipe, onde não venceu em 14 jogos.



Logo na primeira descida do Juventude, saiu o gol. O cruzamento partiu do lado direito com Sorriso e perto da pequena área, Guilherme Castilho se antecipou à defesa e cabeceou no alto. A Chapecoense sentiu o golpe e demorou para equilibrar as ações. Quando estava melhorando, sofreu o segundo gol, aos 25 minutos.



A jogada começou em uma falta do lado esquerdo. Wagner levantou em direção à pequena área, o goleiro Keiller saiu errado e a bola tocou no corpo do zagueiro Ignácio, do próprio time. A bola, de maneira caprichosa, bateu no pé da trave e o zagueiro Vitor Mendes apareceu para dar o carrinho para o fundo das redes



A Chapecoense ainda teve uma boa chance para diminuir o placar aos 42 minutos. Após cruzamento do lado direito, Bruno Silva apareceu no outro lado e cabeceou. A bola bateu no travessão, caiu pouco à frente da linha e acabou aliviada pela defesa.



No segundo tempo, a Chapecoense ainda tentou ser mais agressiva, mas não conseguiu passar pela marcação adversária. Bem armado na defesa, o Juventude também não quis se arriscar e não chegou na frente nem mesmo em contra-ataques.



Na 33ª rodada, a Chapecoense vai enfrentar o Santos, quarta-feira, às 19 horas, na Vila Belmiro. Enquanto isso, no mesmo dia, porém, às 20h30, o Juventude vai receber o Juventude em Caxias do Sul (RS).