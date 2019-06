Juventus anuncia a contratação do técnico Maurizio Sarri

A Juventus, atual time do craque Cristiano Ronaldo, anunciou neste domingo (16) a contratação do italiano Maurizio Sarri para os próximos três anos. O treinador, de 60 anos, comandou o Chelsea na temporada passada, equipe na qual conquistou a Liga Europa e ficou em terceiro lugar no Campeonato Inglês.



Sarri ainda tinha dois anos de contrato, mas segundo o clube de Londres, em um comunicado, o treinador expressou, desde a final da Liga Europa em 29 de maio, "claramente que tinha o desejo de voltar ao seu país natal".



Sarri vai substituir Massimiliano Allegri, que deixou o clube depois de cinco títulos italianos consecutivos e cinco copas da Itália. Foi com o Napoli, com dois vice-campeonatos (2016, 2018), que Sarri ganhou credibilidade na Europa.



A Juventus venceu os últimos oito campeonatos italianos, garantindo o último em abril e terminando 11 pontos à frente do Napoli. Mas a 'Vecchia Signora', que contratou a estrela portuguesa Cristiano Ronaldo na temporada passada, não obteve sucesso na Liga dos Campeões, ao ser eliminada nas quartas de final pelo Ajax.