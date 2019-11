Juventus está interessada em jogador do Barcelona para 2020

Com a próximidade da próxima janela de transferências da Europa, vários clubes já começam a sondar o mercado. E, ao que parece, a Juventus está de olho no futebol espanhol. Segundo o jornal Mundo Deportivo, a ideia é contratar o croata Ivan Rakitic, do Barcelona, para a sequência da temporada.

Técnico da Velha Senhora, Maurizio Sarri planeja reforçar o meio de campo da equipe, visando uma conquista na Liga dos Campeões - o último título do clube no torneio foi em 1995-1996. Adrien Rabiot, contratado junto ao PSG, ainda não se encaixou na Itália.

Aos 31 anos, Rakitic está no Barça desde 2014. Porém, após a chegada de De Jong, que veio do Ajax, o croata perdeu de vez a titularidade no time. Nos 10 jogos em que disputou até o momento, só foi titular em apenas uma partida. Inclusive, já teria pedido à diretoria catalã que fosse negociado na próxima janela, um desejo que lhe deve ser concedido.

A Juventus, porém, deve encontrar concorrência na negociação pelo croata. Ainda de acordo com o Mundo Deportivo, a Inter de Milão também quer o meia como reforço, com o nome dele tendo sido uma solicitação de Antonio Conte.