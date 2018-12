Juventus faz 3x0 e ganha pela 13ª vez em 14 partidas no Italiano

A Juventus não está dando chances para ninguém e mostra a cada rodada que dificilmente deixará escapar a chance de obter um inédito e histórico octacampeonato na Itália.

Neste sábado (1º), pela 14.ª rodada, a equipe de Turim, ainda invicta, venceu pela 13.ª vez na competição ao fazer 3 a 0 na Fiorentina, mesmo atuando no estádio Artemio Franchi, na cidade de Florença.



O resultado positivo fora de casa fez a Juventus chegar aos 40 pontos, abrindo 11 de vantagem para o Napoli, o segundo colocado, que nesta segunda-feira fechará a rodada contra a Atalanta, em Bérgamo. A Internazionale é a terceira, com 28, e neste domingo faz o clássico contra a Roma, no estádio Olímpico, na capital italiana.

Em campanha modesta, a Fiorentina está em nono lugar, com 18, mas pode perder mais quatro posições neste final de semana.



Em campo, a Juventus mostrou muita eficiência. Na defesa, impediu as jogadas do trio ofensivo da Fiorentina formado pelo italiano Federico Chiesa, pelo argentino Giovanni Simeone e pelo brasileiro Gérson (ex-Fluminense). Tanto que o goleiro polonês Szczesny pouco trabalhou. No ataque, criou boas chances e "matou" o jogo na hora que deveria.

O primeiro gol, aos 31 minutos da etapa inicial, saiu em bela jogada de dois jogadores sul-americanos. Bentancur recebeu no meio e tocou na frente para o argentino Paulo Dybala, que devolveu de primeira para o uruguaio driblar um zagueiro rival e chutar rasteiro no canto esquerdo do goleiro Lafont.



No segundo tempo, a vitória foi garantida com gols em um intervalo de 10 minutos. Aos 24, após cruzamento na área, o zagueiro Chiellini cabeceou e contou com a ajuda de Cristiano Ronaldo, que não deixou a zaga da Fiorentina fazer o corte.

Aos 34, foi a vez do português marcar o seu em cobrança de pênalti marcado com o auxílio do árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês).



Empate

Em outra partida deste sábado, SPAL e Empoli ficaram no empate por 2 a 2, em Ferrara. Os dois times estão na parte de baixo da tabela de classificação e lutam contra o rebaixamento. O da casa está em uma situação um pouco melhor - em 15.º lugar, com 14 pontos. Tem apenas um a mais que o rival, que ocupa a 16 ª colocação.