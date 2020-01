Juventus goleia com 3 gols de Cristiano Ronaldo e lidera Italiano

Com uma atuação arrasadora no segundo tempo, com direito a três gols do astro português Cristiano Ronaldo, a Juventus iniciou o ano de 2020 nesta segunda-feira (6) com uma goleada por 4 a 0 sobre o Cagliari, em Turim, e lidera o Campeonato Italiano. O centroavante argentino Gonzalo Higuaín completou o resultado positivo da equipe pela 18.ª rodada da competição.

Com 45 pontos, a Juventus chegou à 14.ª vitória no campeonato - tem ainda três empates e apenas uma derrota. Para se manter na liderança, torcerá por um tropeço da Inter de Milão, que tem 42 e joga ainda nesta segunda-feira contra o Napoli, em Nápoles. O Cagliari, com 29 pontos, está em sexto lugar e segue na zona de classificação à próxima edição da Liga Europa.

Esta é a segunda vez neste Campeonato Italiano que Cristiano Ronaldo marca três gols em um mesmo jogo. A sua "tripletta", como a marca é chamada na Itália, começou só no segundo tempo, logo aos quatro minutos. Na etapa inicial, o Cagliari conseguiu conter o impero ofensivo da Juventus, mas uma falha do zagueiro Klavan colocou tudo a perder para os visitantes. O português teve calma ainda para driblar o goleiro Olsen e abrir o placar.

Com espaço para contra-atacar, a Juventus conseguiu a goleada. Aos 22 minutos, o argentino Dybala foi derrubado na área e Cristiano Ronaldo foi o responsável por marcar o segundo gol na cobrança de pênalti. Pouco depois, aos 36, Higuaín fez o seu em um chute de dentro da área e o astro português completou seu show ao bater rasteiro na saída do Olsen no minuto seguinte.