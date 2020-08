Juventus lança terceira camisa e divide opiniões na internet

Pela primeira vez na história, os jogadores de linha da Juventus usarão uma camisa laranja. Nesta quarta-feira (26), o clube lançou seu terceiro uniforme, que tem a ousada cor como predominante. Até então, o tom só tinha sido vestido pelo time nos goleiros.

Fornecedora de materiais esportivos da Velha Senhora, a Adidas disse ter tido uma abordagem artística na criação da nova camisa, que será usada a partir de 19 de setembro, quando se iniciará a nova temporada do Campeonato Italiano. A empresa, porém, não deu grandes detalhes sobre a inspiração incomum.

"Design surpreendente. Uma nova cor na história da Juventus. Uma terceira camisa caracterizada por uma ousada cor laranja trazendo uma expressão de vitalidade que visa refletir o espírito da equipe em campo", afirmou a fornecedora.

Segundo Francesca Venturini, designer da Adidas que contribuiu para a criação da vestimenta, a ideia de todos os três uniformes da Juventus para a temporada 2020/21 é através das "lentes da arte".

"Os produtos que fomos capazes de criar demonstram como o mundo do design e da arte podem se fundir. A Juventus é um clube sinônimo de inovação, e líder global no futebol, por isso nos concentramos em como trazer elementos únicos em cada uniforme. E assim, para a terceira camisa, usamos o laranja pela primeira vez na história do clube", disse Francesca.

Nas redes sociais, a novidade dividiu opiniões. Alguns internautas acharam interessante a ideia ousada, mas vários outros não curtiram o resultado e aproveitaram para fazer brincadeiras.