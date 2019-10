Juventus quer comprar Salah, do Liverpool, e astros do Tottenham

A próxima janela de transferências da Europa só abrirá em janeiro, mas a Juventus já começou sua movimentação para trazer novos reforços. Com foco no Campeonato Inglês. Segundo o jornal italiano Tuttosport, o clube italiano está interessado em Mohamed Salah, do Liverpool, e Eriksen e Son, ambos do Tottenham.

De acordo com o veículo, a Velha Senhora mandou representantes para observar os jogadores no duelo entre os Reds e os Spurs, no último domingo (27). Salah se esquivou de perguntas sobre o interesse da equipe de Turim, mas afirmou que está feliz no Liverpool e que adora os torcedores do time.

Já Eriksen é um alvo antigo da Juventus, que tem ao seu favor o interesse do atleta, segundo a imprensa europeia, de se transferir para a Itália ou a Espanha. O contrato do dinamarquês com o Tottenham se encerra no fim da temporada.

Caso diferente de Son, que tem acordo com os Spurs até 2023. O sul-coreano é avaliado em 80 milhões de euros (cerca de R$ 356 milhões) e é um dos queridinhos da torcida do clube inglês. Nos 12 jogos da temporada, marcou cinco gols e fez três assistências.