Kaká critica torcida: 'No Brasil, Ronaldo é só um gordo'

Campeão do Mundo com a Seleção Brasileira em 2002, o ex-jogador Kaká criticou o tratamento que os ídolos do futebol recebem no Brasil. Em entrevista para o programa de televisão BeIN Sports, da Inglaterra, ele afirmou que muitos brasileiros não torcem pela Seleção e citou Ronaldo Fenômeno e Neymar.

"É estranho falar isso, mas muitos brasileiros não torcem para o Brasil. Acontece às vezes. Se vocês virem o Ronaldo andando por aqui, vão ficar "uau", ele tem algo diferente aqui. No Brasil, é só um gordo andando pela rua", disse Kaká.

Comentaristas do programa, os ex-jogadores John Terry e Gary Neville ficaram surpresos com as afirmações de Kaká. "Espera aí... Ronaldo não tem o mesmo apreço dos brasileiros como ele tem de nós?", perguntou Richard Keys, apresentador do programa.

"É claro, vários brasileiros amam o Ronaldo, eu amo o Ronaldo, mas é diferente a forma como ele é respeitado no Brasil e aqui fora, eu vejo mais respeito com ele fora do país do que lá", respondeu Kaká.

A manifestação de Kaká teve início quando ele falou sobre as críticas que Neymar recebeu no início da Copa do Mundo. Para ele, nem sempre os talentos são reconhecidos.

"Neste momento, muitas pessoas no Brasil estão falando sobre o Neymar, mas de uma forma negativa", disse. "Talvez, talvez seja por política, mas nós, brasileiros, às vezes não reconhecemos nossos talentos", completou.

Essa não é a primeira polêmica em que Kaká se envolve na Copa do Mundo. Nos últimos dias ele trocou farpas com o ex-jogador Casagrande. Nas redes sociais, Kaká postou uma montagem com a foto de Casagrande na tribuna de honra da Fifa após o comentarista criticar a presença de campeões em eventos da Fifa.