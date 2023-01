Kaká é criticado por não aparecer no velório de Pelé

O ex-jogador Kaká foi duramente criticado pelos internautas após não aparecer no velório de Pelé. O brasileiro acabou virando alvo dos seguidores depois de ter detonado os conterrâneos por não "valorizarem" os ídolos.

Durante a Copa do Mundo, ele fez a crítica para os torcedores que estavam falando mal de Neymar. "Neste momento, muitas pessoas no Brasil estão falando sobre o Neymar, mas de uma forma negativa. Talvez, talvez seja por política, mas nós, brasileiros, às vezes não reconhecemos nossos talentos", disse Kaká na época.

Com essa declaração, houve várias respostas de famosos, inclusive, do ex-comentarista da Globo, Walter Casagrande sobre o comportamento de Kaká. "Fico impressionado com a união dos jogadores em se defender quando são criticados por alguém, mais especificamente quando sou eu o crítico", rebateu Casagrande.

Com a ausência do ex-jogador, os seguidores, então, resolveram criticar Kaká pela falta de coerência nas palavras ditas durante a Copa do Mundo.