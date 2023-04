Kanu reconhece fragilidade defensiva do Bahia: 'Precisa sofrer menos'

A temporada do Bahia tem sido marcada por altos e baixos. Depois de cair na primeira fase da Copa do Nordeste e conquistar o título do Baianão, o tricolor estreou na Série A com duas derrotas e voltou a conviver sob a desconfiança de parte da torcida.

Um dos líderes do elenco, o zagueiro Kanu reconheceu a oscilação da equipe durante o ano, mas garantiu que o clube está unido para fazer um bom ano no Brasileirão e na Copa do Brasil.

"É compreensível a desconfiança do torcedor. Mas nosso grupo está bem fechado, bem unido para fazer um baita campeonato. Isso a gente não tem dúvida que vai acontecer. A gente vem em um processo muito bom durante a temporada, tivemos alguns reveses, mas que servem para o nosso amadurecimento. Tenho certeza que ao longo da temporada os torcedores vão ficar muito felizes com nosso desempenho", disse ele.

Um dos pontos de preocupação do Esquadrão está justamente no sistema defensivo. O tricolor é o time da Série A que mais sofreu gols este ano. Foram 38 bolas na rede em 26 jogos. No Brasileirão, o time levou quatro tentos em apenas duas partidas. Números que incomodam o zagueiro.

"Não concordo muito com seu ponto de vista [setor levando gols infantis], mas de fato a gente precisa melhorar a parte defensiva, a gente precisa sofrer menos gols, precisa sofrer menos durante as partidas. Mas a gente vem em uma busca constante de evolução. Tenho certeza que, durante o campeonato, a gente vai melhorar e muito", afirmou Kanu.

Por falar em sofrer gols, passar ileso diante do Volta Redonda será fundamental para o Bahia conquistar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (9), às 19h, na Fonte Nova. Como venceu o jogo de ida por 2x1, o tricolor tem a vantagem do empate.

Questionado se o início ruim no Brasileirão abala o elenco para a decisão na Copa do Brasil, Kanu garante que o time está preparado para fazer um bom jogo e sair de campo com a classificação.

"De maneira nenhuma. A gente sabe da nossa força, do nosso trabalho. Então, a gente vai muito confiante para conquistar a classificação", finalizou.