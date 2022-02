Kanye West é visto com modelo e fãs apontam semelhança com Kim Kardashian

Kanye West está no processo de divulgação de seu álbum “Donda 2”. E, durante os eventos para celebrar o sucesso do novo disco, ele foi flagrado ao lado da modelo Chaney Jones.

Os fãs e internautas, porém, notaram uma situação: ela se assemelha à ex-mulher do rapper, Kim Kardashian. Além de usarem roupas parecidas, as duas possuem a mesma fisionomia.

A socialite e o artista terminaram o relacionamento no ano passado, após um longo período juntos. Os dois tiveram quatro filhos: North, Chicago, Psalm e Saint.

Apesar da separação, Kanye West - que mudou seu nome oficialmente para “Ye” - tentou reatar o casamento algumas vezes. Em uma de suas mais recentes tentativas, enviou uma camionete com rosas para a ex.

Nas redes sociais, os internautas brincaram com as semelhanças entre Kim Kardashian e Chaney Jones. “Terminou com a Kim, ficando somente com a Kim”, disse uma pessoa.

“Eis que você compra a Kim Kardashian pela Shopee”, comentou outra. “O cara tá pegando uma cosplayer de Kim Kardashian”, escreveu um fã.