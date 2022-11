Karim Benzema está fora da Copa do Mundo do Catar após lesão

Karim Benzema está fora da Copa do Mundo, segundo divulgou neste domingo (19) os veículos franceses 'Le Parisien' e 'RMC Sport'. A informação foi confirmada pela direção da seleção francesa.

O atacante do Real Madrid voltou a sofrer uma lesão muscular nos treinos preparativos para o mundial do Catar e foi cortado pelo técnico Didier Deschamps.

De acordo com o veículo, Benzema fez exames à noite no hospital Aspetar, em Doha, e a equipe médica concluiu que o francês não temcondições de disputar a Copa do Mundo. Ele sofreu uma ruptura muscular na coxa esquerda. Segundo comunicado emitido pela direção da seleção francesa, a lesão levará pelo menos três semanas de recuperação.

???? Karim Benzema est forfait pour la Coupe du monde. C'est un terrible coup dur pour les Bleus. — RMC Sport (@RMCsport) November 19, 2022

Benzema já estava sendo poupado durante a temporada do Real Madrid. Ele só participou de 12 dos 21 jogos dos merengues antes da Copa.

Benzema venceu o troféu Bola de Ouro em 2022 e faria seu retorno às Copas do Mundo após ficar de fora em 2018, quando a França foi campeã mundial na Rússia.