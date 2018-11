Karina Bacchi e Amaury Nunes se casam em praia de Alagoas

Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Karina Bacchi se casou com o ex-jogador de futebol Amaury Nunes. A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira (29) em uma praia de Barra de São Miguel, no estado do Alagoas. O casamento reuniu poucos amigos e familiares do casal que ficaram em um luxuoso resort. Susana Alves e Ticiane Pinheiro foram as madrinhas famosas.



Karina e Amaury ficaram noivos em maio deste ano. Segundo a revista Quem, os padrinhos foram presenteados com pulseiras e colares, além de outros mimos, como nécessaire com as iniciais dos noivos e bolsa com guloseimas.



A apresentadora deu à luz Enrico nos EUA em agosto de 2017, no mesmo mês que começou a namorar com Amaury. Ela decidiu engravidar aos 41 anos por uma fertilização em vitro por ter retirado as trompas em 2016 e não ter um parceiro em vista. Ela havia saído de uma relação de cinco anos com um homem quem não queria mais ter filhos.