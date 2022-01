Karina Bacchi revela ter 'nojo' de ter posado para a PlayBoy: 'demoníaco'

Evangélica convertida, aos 45 anos, a ex-modelo, Karina Bacchi, revelou em seu canal do Youtube que sente nojo de ter posado nua em fotos para a Playboy, revista de entretimento erótico, em uma edição especial do Natal de 2016. Ela mencionou seu profundo arrependimento em ter tirado fotos e disse que hoje leva uma vida totalmente dedicada a Deus.

"Tenho tanto nojo da minha 'Playboy'. O mal trabalhou de um jeito ali, olha que sem noção, que ridículo, gente, eu tenho nojo. Ainda mais que o meu ensaio foi especial de Natal, nascimento de Jesus. Que absurdo! Com chapeuzinho de Mamãe Noel, que coisa demoníaca, gente. Eu tenho nojo, raiva desse momento!”, comentou Karina.

Ela conta que pensou, à época, que estava dando um presente de Natal para as pessoas, e que não olha com culpa, pois não tinha entendimento. "Não olho com culpa, eu não tinha entendimento, mas olha como o mal trabalha na mente... Eu achei que eu estava arrasando, que coisa horrorosa!", completou.

A edição impressa da “Playboy” americana foi extinta em 2020 e hoje, a revista conta apenas com uma "agenda de publicação digital".