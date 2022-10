Karina Buhr lança romance Mainá em Salvador

Multiartista que se divide entre a música e a literatura, Karina Buhr lança em Salvador seu segundo livro, o romance Mainá (Todavia), em noite de autógrafos nesta quinta (13), no Shopping Bela Vista.

Mainá nasceu há muitos anos como texto para teatro e, durante a pandemia, ganhou versão em prosa. O romance começou a tomar corpo durante oficina de escrita criativa on-line ministrada por Andréa Del Fuego, que acabou assinando a orelha da obra. Em maio de 2021, ela enviou os originais chegaram paraa editora Todavia, que publicou seu primiero livro, a coletânea de poemas Desperdiçando Rimas.

(divulgação)

Ela conta que Mainá, cuja capa é ilustrada pela própria Karina, nasceu junto às rezadeiras e a uma santinha com sobrancelhas douradas, é filha de Argélia e afilhada de Julião. Faladeira e vidente, é Mainá quem conduz este romance, uma criança ao mesmo tempo antiga e futurista. Desde a primeira linha, Karina Buhr traz o que ela já oferta no palco, sua voz, seus tambores, suas letras, assim como as ilustrações, as crônicas e poesias, um corpo inteirinho devotado ao sublime. Mainá está irmanada à tradição oral, passa pelos cordéis, visita histórias de reinos e viajantes, amolece o asfalto do sul ao norte.

Nos palcos com a turnê do álbum Desmanche, Karina pode, em seguida, levar Mainá para tomar corpo no seu novo espetáculo. Diz que texto e músicas já estão prontos, mas falta correr atrás de patrocinador.