Kart: campeonato baiano começa com pista molhada

O Kartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas, recebeu sábado (25) a primeira etapa do Campeonato Baiano de Kart 2023. No total, 31 pilotos, divididos em seis categoriais, correram na pista que foi recapeada recentemente.

Com dia chuvoso, a divisão F4 Graduados foi a que teve o maior grid, com 12 participantes. Em seguida, com oito pilotos, veio a Rental, na qual os participantes correm com karts alugados pelos mecânicos. Gibson Junior, coordenador da Rental, está empolgado com o campeonato: "Temos o ano inteiro pela frente e as expectativas são crescer o grid e movimentar ainda mais o kartismo baiano", comentou.

Os jovens pilotos promoveram uma bela disputa A próxima etapa do campetonato acontece em maio

Um dos destaques nessa abertura foi a categoria Cadetes, com pilotos com idade entre oito e onze anos. Na Graduados, Francisco Neto explicou que foi uma prova difícil, com pouca visibilidade e muita chuva. O piloto largou em sétimo e caiu para a décima posição. Ele chegou à liderança na metade da prova e manteve até o fim, vencendo a prova.

"A primeira etapa deu uma pitada do que irá acontecer durante o ano. Todas as categorias foram bastante acirradas com disputas até a linha de chegada", comemora Alexandre Rosário, presidente da Associação Baiana de Kart (ABK).

A próxima etapa está agendada para 20 de maio, com acesso gratuito às arquibancadas. Semanalmente, a ABK divulga em seu Instagram a agenda de treinos para a pista. Por lá, também é possível obter o contato de mecânicos, que alugam karts para treinos.