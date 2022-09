Kate Winslet é levada para hospital após sofrer queda em gravação de filme

Kate Winslet levou um susto no último fim de semana, após sofrer uma queda durante as gravações de Lee, filme sobre a trajetória de Elizabeth Lee Miller, uma fotógrafa correspondente da Vogue durante a Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, a atriz foi levada para um hospital local, na Croácia, com dores na perna. As informações são do Daily Mail.



Segundo a equipe da atriz, ela passa bem. "Kate escorregou e foi levada ao hospital como medida de precaução exigida pela produção", detalhou.



Apesar do susto, a artista não precisou ser internada. Inclusive, desde a última segunda-feira, 19, já está de volta à rotina de gravações.



Além de Kate Winslet, Lee, ainda sem data de estreia prevista, inclui Josh O'Connor, Jude Law e Andy Samberg no elenco.