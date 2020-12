Kátia Borges, colunista do CORREIO, lança compilação de crônicas

Há quem garanta que a crônica é um gênero jornalístico exclusivo do Brasil. “Sem dúvida, ela é muito brasileira, mas talvez não seja exclusiva daqui. Mas o fato é que no Brasil ela ganhou muita repercussão. Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga e, claro, Clarice Lispector foram alguns dos nossos maiores cronistas. E hoje o gênero se mantém, com Antonio Prata, Gregório Duvivier, Fabricio Carpinejar...”.

A opinião é da colunista do CORREIO Kátia Borges, 52, que lança nesta quinta-feira (17) seu primeiro livro de crônicas, A Teoria da Felicidade (Editora Patuá/R$ 40). O lançamento será no Facebook da editora, às 19h.

O livro reúne 43 textos publicados no CORREIO na coluna que sai na edição do fim de semana. Os assuntos são os mais variados, incluindo até experiências bem particulares, como a morte do poodle da escritora, quando o cachorro já tinha 17 anos. No texto Tenho Cá Pra Mim que Cães São Anjos, Kátia escreveu: “Billy foi, acima de tudo, um cachorro muito alegre. E essa alegria permanece de algum modo. Paira no ar agora, enquanto escrevo sobre ele. E mesmo se encontro algo que restou de sua passagem: o pequeno travesseiro no qual apoiava a cabeça, já idoso, ao passear de carro ou a bolinha verde de borracha com que brincava na juventude”.

Pessoal x Universal

“O desafio é exatamente este: partir de algo pessoal e fazer que as pessoas se sintam representadas ali, se identificando às vezes com situações que viveram”, diz Kátia. Por isso, as crônicas são exatamente como a vida: em alguns momentos, são repletas de felicidade e em outros, nem tanto.

“A crônica propõe reflexão e nem sempre é 'leve'. E quando pensamos em crônica, pensamos logo em Clarice [Lispector]. No texto Mineirinho, ela fala sobre algo que se banalizou, que é a violência. Aquela crônica teve uma repercussão imensa e Clarice chegou a ser acusada de ser favorável aos bandidos”, lembra Kátia, referindo-se à crônica publicada em 1962 na revista Senhor, sobre um bandido morto pela polícia carioca.

Para selecionar os textos, Kátia teve a ajuda do colega Sérgio Tavares. “Tive o auxílio luxuoso dele, que fez a pós-produção literária e assina a orelha. Mandei uma pré-seleção e ele deu continuidade ao trabalho. Tivemos o cuidado de não pegar nada que corresse o risco de ficar datado”, diz a escritora. Os textos do livro foram publicados no CORREIO entre agosto de 2018 e novembro de 2019.

Felicidade

O título do livro é retirado de uma das crônicas, Por Uma Teoria Pessoal da Felicidade, publicada em setembro de 2018. “Este título foi escolhido porque resume as crônicas, que falam de felicidade. Mas falam de um outro tipo de felicidade, de um questionamento sobre a vida. Uso memórias da infância para escrever as crônicas. Revisito minha infância e os textos têm uma coisa muito baiana. Mas é aquela história, que chega a ser clichê: parto do pessoal para chegar ao universal”, diz Kátia.

No texto que inspirou o título do livro, a autora lembra um episódio envolvendo Albert Einstein, quando o físico teórico escreveu uns conselhos para oferecer como gorjeta a um funcionário do hotel onde estava hospedado. “Uma vida calma e modesta traz mais felicidade que a busca de sucesso e a inquietação constante”, dizia um dos bilhetes escritos de próprio punho pelo físico.

E, afinal, o que são crônicas? “A crônica está no jornal, mas não pertence essencialmente às notícias. É um texto híbrido, que vibra com as notícias e tem um pé na literatura e outro no jornalismo”, ensina Kátia, que, não à toa, é professora de jornalismo.

A Teoria da Felicidade

Autora Kátia Borges

Editora Patuá

Preço R$ 40

Onde comprar no site www.editorapatua.com.br