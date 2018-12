Katinka Hosszu leva ouro e prata no Mundial de natação

A húngara Katinka Hosszu, tricampeã olímpica, protagonizou mais um momento histórico no segundo dia do Mundial de natação em piscina curta, disputado em Hangzhou, na China.

Um não, dois. A nadadora de 29 anos, conhecida como “Dama de Ferro”, ganhou a medalha de ouro na final dos 200m borboleta ao marcar 2min01s60, com uma vantagem de apenas 0s13 para a norte-americana Kelsi Dahlia, em prova definida na batida de mão. E também com uma diferença mínima, de 0s07, perdeu a disputa dos 100m costas para Olivia Smoliga, que levou o ouro com 56s19.

Com o ouro e a prata desta quarta-feira (12), Katinka chegou à marca de 25 medalhas em Mundiais de piscina curta (25m). Já são três na China, pois na véspera a húngara levou o ouro nos 400m medley. Considerando também os Mundiais de piscina longa (50m), são 38 pódios conquistados.

Katinka está inscrita em oito provas ao todo, recorde desta edição, embora não signifique que ela vai nadar todas. Ainda faltam os 100m borboleta, 50m e 200m costas, e 100m e 200m medley.

Também nesta quarta, os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro na final do 4x50m medley feminino e bateram o recorde mundial. Olivia Smoliga, Katie Meili, Kelsi Dahlia e Mallory Comerford cravaram o tempo de 1min44s31.

Com um novo recorde para o Mundial de Piscina Curta, o sul-africano Cameron Van Der Burgh triunfou nos 100m peito em 56s01. Nos 50m peito, a jamaicana Alia Atkinson superou a lituana Alia Atkinson e foi campeã com a marca de 29s05.

Brasil sem pódio

O Brasil não obteve medalhas no segundo dia de disputas. Os melhores desempenhos foram as quintas posições de Guilherme Guido, nos 100m costas, e de Breno Correia, nos 200m livre, além do mesmo resultado obtido pelo time misto do revezamento 4x50m livre, que os Estados Unidos bateram recorde mundial com Caeleb Dressel, Ryan Held, Mallory Comerford e Kelsi Dahlia e o tempo de 1min27s89.

Luiz Altamir ficou em oitavo lugar nos 200m livre, com 1min42s72, e Larissa Oliveira não foi à final dos 100m livre. Ficou em 11º lugar, com 52s98.