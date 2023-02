Katuka Africanidades inaugura loja no Rio Vermelho nesta quarta-feira (1)

Moda, arte e literatura no mesmo espaço. Essa é a proposta da loja que o empresário Renato Carneiro inaugura nesta quarta-feira (1), no Rio Vermelho. A mais nova unidade da Katuka Africanidades passa a funcionar na Praça Brigadeiro Faria Rocha, Rua Oswaldo Cruz, nº 222, somando-se aos outros dois pontos de venda na Praça da Sé.

Originada há 15 anos em Salvador, a Katuka Africanidades surgiu como Mercado Negro Katuka, um espaço de fomento ao mercado do sagrado de raiz africana. A marca engloba vestimentas seguindo a ideia de compartilhamento de cultura, além de abrigar a Katuka Edições, um selo editorial próprio com livros que abarcam toda essa herança cultural.

Criador da marca, Renato se descreve como os coletivos a que pertence dentro de uma perspectiva negra africana. Suas coleções são construídas através de um olhar negro sobre o mundo ancestral e contemporâneo, trazendo memórias e histórias de vida. “A moda para mim só faz sentido como elemento dinamizador e questionador das diferenças de raça, gênero e sexualidade que nos constroem enquanto pessoas de corpos políticos”, define o estilista.

Para saber mais da loja e da marca, que integra o time de criativos do Afro Fashion Day – evento de moda do Jornal CORREIO que celebra o Mês da Consciência Negra –, acesse: @katukariovermelho e @katukaafricanidades no Instagram.

* Com supervisão da editora Marília Gabriela Cruz