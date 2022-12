Kaya N’Gan Daya: álbum de reggae de Gilberto Gil ganha especial

Gilberto Gil sempre afirma que o forró, o samba e o reggae são basilares em sua formação. E vem, ao longo da carreira, indo de um a outro, conforme as sinuosidades musicais. O reggae e o jamaicano Bob Marley ganharam dele uma grande homenagem no álbum Kaya N’Gan Daya, seu quadragésimo sexto trabalho, lançado no ano de 2002.

No mesmo ano, Gil registrou o show de lançamento, que agora chega ao Globoplay como especial, marcando os vinte anos do álbum. O espetáculo foi gravado em São Paulo, com a direção de Lula Buarque de Hollanda, e apresenta todas as faixas do álbum.

“Bob Marley era um dos grandes intérpretes dessa consciência de exclusão, da desigualdade. Foi o último artista a quem eu dediquei uma atenção profunda, específica e permanente. Hoje em dia ainda é das coisas que eu mais gosto de escutar”, escreveu Gilberto Gil em maio de 2020, quando completava 39 anos da morte do jamaicano.

Kaya N'gan Daya apresenta 16 faixas, regravações ou versões de Bob Marley, além dafaixa inédita Table Tennis Table, que Gil compôs na Jamaica. O disco foi gravado no Rio de Janeiro e nos aclamados estúdios Tuff Gong na Jamaica. Gil canta em inglês, como o sucesso Three Little Birds, e fez versões em português, a exemplo de Lively up Yourself, que virou Eleve-se Alto ao Céu. Há também a regravação de Não Chore Mais (No Woman, No Cry), gravada com

Os Paralamas .

O especial vem coroar o ano de 2022, tão marcante para o baiano - que celebrou 80 anos em junho. Ainda em meio às celebrações, a gravadora Universal Music lançou, no começo deste mês, com venda exclusiva em seu site, um box com 12 CDs reunindo a obra gravada pelo artista durante os seus 10 primeiros anos de carreira, na gravadora Philips, entre 1967 e 1977.

O box Gilberto Gil 80 Anos traz de volta ao mercado discos antológicos que estão há muito tempo fora de catálogo, com reprodução da arte original das capas, letras das músicas e um texto sobre cada trabalho assinado pelo jornalista e produtor musical Thiago Marques Luiz. Entre eles, está o disco de estreia, Louvação (1967) e os três da fase RE: Refazenda (1975), Refavela (1977) e Refestança (1977).





Fernando Pessoa definitivo

Quem gosta do escritor português Fernando Pessoa e de ler biografias pode terminar o ano com um grande investimento. O livro Pessoa – Uma Biografia, considerado o tra- balho definitivo sobre a trajetória do escritor português. Assinado pelo americano Richard Zenith, que mora em Portugal des- de 1987 e se tornou especialista na obra do autor, o livro de 1160 páginas é uma pesquisa detalhadíssima nos mais de 25 mil papéis deixados por ele. “Pode-se dizer que os quatro maiores poetas de Portugal do século XX foram Fernando Pessoa”, escreve o autor na introdução, referindo-se à Pessoa, ele mesmo, e seu três principais heterônimos: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. A biografia foi finalista do prêmio Pulitzer 2022 e eleita um dos melhores livros do ano no New York Times. Companhia das Letras (1160 páginas| R$ 199) .

Televisão: Top Gun: Maverick chega à televisão e ao streaming

O canal Telecine Premium preparou um presentinho natalino para seus assinantes: o filme que será exibido na Superestreia de sábado, às 22h, é Top Gun: Maverick, um dos grandes sucessos na telona em 2022. Mesclando adrenalina e nostalgia, o blockbuster tem Tom Cruise, aos 59 anos, de volta como o ousado piloto de caça Pete Maverick Mitchell, dando sequência ao clássico Top Gun – Ases Indomáveis, 36 anos depois.

Dirigido por Joseph Kosinski (que trabalhou com Crusie em Oblivion) o filme conquistou o público e a crítica, sobretudo pela entrega do ator. E agora está na corrida ao Globo de Ouro, com indicações nas categorias Melhor Filme e Canção Original (Hold My Hand, de Lady Gaga e Bloodpop). O longa também já está disponível em serviços de streamings como Paramount+ e no catálogo Telecine no Globoplay.





+ destaques na telinha

Melhores do Ano - Neste domingo (25), Luciano Huck apresenta o programa Melhores do Ano, que irá premiara hits, atores e atrizes que foram destaques nas novelas e séries da Globo, talentos do humor e jornalismo, além de pessoas inspiradoras que fizeram a diferença em suas comunidades em 2022. Milton Nascimento é o convidado especial e cantou a música Maria Maria no final do evento.

Amor e amparo - Para celebrar o Natal, a GloboNews exibe, neste domingo, às 23h, o documentário Tô Aqui, Meu Irmão. A produção original do canal – com direção de Luiza Tenente – ilustra as relações de pessoas com deficiência com irmãos mais velhos ou mais novos. A obra apresenta reflexões sobre a forte ligação entre os familiares, muitas vezes semelhante ao instinto maternal.

Especiais musicais - O fim de ano será musical na TVE. A emissora reuniu grandes shows em uma retrospectiva com apresentações marcantes na cidade. Fagner, Geraldo Azevedo, Orquestra Sinfônica da Bahia, Carlinhos Brown, Márcio

Vitor, Margareth Menezes, Park Sonoro e Dorgival Dantas são as atrações do Palco TVE, que vai ao ar no neste domingo, a partir das 14h, e no sábado, dia 31, a partir das 19h.