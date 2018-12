Kéfera discute com convidado ao vivo no programa de Fátima Bernardes

A “quarta onda do feminismo” foi o tema discutido na edição do programa Encontro com Fátima Bernardes desta quinta (13). O clima tenso se instalou quando um dos convidados da plateia foi questionado por Fátima sobre o que ele achava da diferença de salários entre homens e mulheres na mesma função: “Não. Salários diferentes na mesma função eu não concordo. É isso que eu estou falando”, argumentou o rapaz chamado Wallace. “A gente também não!”, disse Fátima.

Então o rapaz rebateu: “Elas brigando por isso tudo bem mas, por exemplo, eu estava fazendo uma peça em uma faculdade. O que aconteceu? Eu simplesmente toquei uma feminista e disse ‘onde fica o banheiro?’. Ela olhou para mim, me encarou assim, parecia que seria uma cena da novela Beijo do Vampiro… Eu automaticamente enfiei o pé na jaca e disse ‘opa’. Não podia falar nada com ela, entendeu?”. Fátima e Lair Rennó argumentaram que há exceções.

Nesse momento, a youtuber e atriz Kéfera Buchmann questionou o convidado: “Como é seu nome? Wallace? Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo para a mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista, só que é desnecessário”, argumentou a atriz de Espelho da Vida.

“Não, em nenhum momento eu tô tentando explicar o feminismo…”, disse Wallace, na tentativa de se explicar. Kéfera logo rebateu: “Agora você tá manterrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo para vocês. Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar para gente, a gente sabe”. A fala de Kéfera foi aplaudida pela plateia do Encontro. Veja o momento tenso: