 Kelyn, Eduardo e Isabella disputam título de MasterChef Brasil

O episódio mais esperado da temporada 2021 do MasterChef Brasil acontece nesta terça (14), às 22h30, na tela da Band. Pela primeira vez na história do talent show, a grande final contará com três finalistas: Eduardo, Isabella e Kelyn serão desafiados a fazer um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa. O cardápio deve mostrar quem eles são e o que cada um representa dentro da gastronomia.

Vale tudo para passar na frente dos concorrentes e conquistar o paladar exigente dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Enquanto isso, no mezanino, os participantes já eliminados se reencontram para colocar um ponto final em assuntos inacabados durante toda a temporada.

A final contará com receitas mais clássicas e outras mais arriscadas e elaboradas, passando até por um menu totalmente vegetariano, o que deixa os chefs intrigados. O melhor menu definirá o novo MasterChef Brasil.

Para celebrar o encerramento da oitava temporada, a emissora apresenta duas lives pelo TikTok na terça-feira (14), a partir das 21h30. As transmissões contam com a presença dos três finalistas, do músico Lucas Lima e da tiktoker Debora Gomes. “Fiquei muito feliz quando recebi o convite. Acompanhei a primeira temporada do programa e voltei a assistir no ano passado. Quando acabou, fui atrás das versões de fora para preencher o vazio. Estou acompanhando a edição deste ano e, para mim, será um prazer descobrir ao vivo, junto com o (a) vencedor (a), que ele (a) ganhou. Isso é sem precedentes”, disse o marido da cantora Sandy.

Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin são os jurados do MasterChef Brasil (divulgação)

Na live que antecede o último episódio, os apresentadores receberão Eduardo, Isabella e Kelyn para um papo divertido que também contará com a interação de ex-participantes do talent show, creators do TikTok e fãs do programa que participaram da ação #TikTokReceitas. “Estamos muito felizes com o sucesso desta temporada. As provas foram emblemáticas e tivemos tantos convidados que admiramos e que acompanham nossa jornada como fãs, que isso trouxe mais alegria para a nossa cozinha e inspirou nossos competidores”, enfatiza Marisa Mestiço, diretora do programa.

Além do troféu, grande símbolo do melhor chef amador do país, a SumUp irá rechear a conta do melhor cozinheiro da temporada com R$ 300 mil. A empresa também vai oferecer ao vencedor de cada prova individual um prêmio de mil reais. O novo MasterChef Brasil ganhará da Amazon R$ 5 mil em compras por mês, durante um ano, para ser usado na loja amazon.com.br. Já a Claro vai levá-lo com um acompanhante para um destino gastronômico inesquecível, com o intuito de conectá-lo com tudo o que mais ama. A Britânia dará ao vencedor produtos dignos de chef, enquanto a Brastemp o presenteará com uma cozinha completa da linha Gourmand.

A Seara convidará o vencedor a participar do time de Chefs Influenciadores da marca para o desenvolvimento de receitas. O grande campeão ainda terá a oportunidade de fazer um curso de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Brasil. O segundo colocado também ganhará um curso de habilidades e técnicas da pâtisserie.