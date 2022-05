Kendrick Lamar se transforma em Kanye West e Will Smith em clipe; veja

O elogiadíssimo rapper Kendrick Lamar faz o seu rosto se transformar em vários outros homens pretos, incluindo famosos como Kanye West, Will Smith, O.J. Simpson, Kobe Bryant e Jussie Smollett, no clipe de The Heart Part 5, lançado nesta segunda (9).

Assista ao clipe:

A letra da nova música em muitos momentos se alinha com a personalidade assumida por Lamar no vídeo. Por exemplo: quando está com o rosto de West, ele versa sobre bipolaridade, transtorno sofrido pelo rapper. Em outros momentos, Lamar fala sobre dores, dramas e angústias sofridas culturalmente por homens negros.

The Heart Part 5 é o primeiro single do novo álbum Mr. Morale and the Big Steppers, que será lançado nesta sexta (13). O último disco de Kendrick Lamar foi DAMN, em 2017 (leia a crítica). No ano seguinte, ele produziu a trilha sonora oficial de Pantera Negra.

Esse é o primeiro trabalho em que Will Smith aparece desde a polêmica no Oscar, quando foi banido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas após agredir o humorista Chris Rock na cerimônia de entrega da estatueta aos melhores do cinema em 2022.