Keno Marley avança às semis no Mundial de Boxe e garante medalha

O brasileiro Keno Marley Machado venceu, nesta terça-feira, o polonês Sebastien Viktorzak, passou para a semifinal e garantiu medalha no Mundial de Boxe, que está sendo disputado em Belgrado, na Sérvia. Os cinco jurados foram unânimes em apontar o boxeador nacional como o vencedor do duelo.



Como no boxe não existe a disputa do terceiro lugar, Keno, caso seja derrotado, garante pelo menos a medalha de bronze na categoria até 86 quilos. O adversário por uma vaga na decisão será o belga Victor Schelstraete.



Com um estilo elegante, rápido e muito forte, Keno não teve dificuldades para abrir vantagem na luta desde o primeiro assalto. Muito bem condicionado fisicamente, o brasileiro se impôs ainda mais nos dois rounds restantes e não deu oportunidade de reação ao adversário.



Na Olimpíada de Tóquio, Keno, de 21 anos, perdeu nas quartas de final para o britânico Benjamin Whittaker, em decisão bastante polêmica dos jurados.



Michael Douglas (até 54 quilos) e Wanderson Oliveira (até 67,5 quilos) também lutaram nesta terça-feira pelas quartas de final, mas acabaram derrotados por Makhmude Sabyrkhan (Casaquistão) e Omari Jones (EUA), respectivamente.



O Mundial, que conta com a participação de 508 atletas, de 88 países, vai até sábado e nesta edição a novidade do Mundial é que a Associação Internacional de Boxe (AIBA, na sigla em inglês) vai distribuir US$ 2,6 milhões (R$ 14,6 milhões na cotação atual) aos medalhistas. O ouro vale US$ 100 mil (R$ 564,5 mil), a prata representa US$ 50 mil (282,2 mil) e o bronze garante US$ 25 mil (R$ 141,1 mil).