Keno Marley perde final do Mundial de Boxe masculino e fica com a prata

Keno Marley até tentou, mas encontrou um adversário duro na grande final do Mundial de Boxe masculino em Belgrado, na Sérvia, e terminou com a medalha de prata na categoria até 86kg. Loren Alfonso Dominguez, cubano naturalizado azerbaijano, levou o o ouro após ter vantagem de 4 a 1 no primeiro round e ficar na defensiva o restante do combate. Keno começou bastante cauteloso e o curto tempo não foi colaborou para reverter a situação. O segundo round terminou 3 a 2 para o baiano, mas a decisão dos juízes no terceiro round concretizou o título para o adversário de Keno.

A caminhada do brasileiro até o pódio no mundial era bem consistente, com três das quatro vitórias até então decididas por unanimidade pelos juízes. Com a derrota, o Brasil estende o jejum de mais de dez anos sem um lutador no lugar mais alto do pódio. O último deles foi Everton Lopes, em 2011, na categoria até 60kg. No feminino, Bia Ferreira, que foi ouro nas Olimpíadas de Tóquio, venceu em 2019.



Mas a derrota de Keno em Belgrado não é sinal falta de técnica ou empenho. Após sair de Tóquio sem medalha, eliminado nas quartas de final, o baiano de apenas 21 anos se mostrou preparado para o campeonato e foi o único brasileiro a chegar nas semis e numa final de mundial nesta edição.



Com a segunda colocação na competição, o boxeador garantiu uma premiação de 50 mil dólares, algo em torno de R$270 mil na cotação atual. Essa foi uma novidade trazida pela AIBA, a Associação Internacional de Boxe, que garante US$25 mil para o terceiro colocado e US$100 mil para quem levar a medalha de ouro.