Kenzaburo Oe, vencedor do Nobel de Literatura, morre aos 88 anos

O romancista japonês Kenzaburo Oe, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1994, morreu aos 88 anos, informou a editora Kodansha nesta segunda-feira (13).

"Ele morreu de velhice na madrugada de 3 de março", declarou a editora em um comunicado, indicando que sua família já realizou o funeral.

Nascido em 1935, Oe fez parte de uma geração de escritores afetados pela Segunda Guerra Mundial, e era conhecido por por sua postura pacifista e antinuclear.

O romancista cresceu em um vale florestal na ilha de Shikoku, no oeste do Japão, e decidiu ir estudar literatura francesa na Universidade de Tóquio.

Em 1958, ganhou o Prêmio Akutagawa para Jovens Autores com "A Presa", sobre um piloto afro-americano mantido em cativeiro em uma comunidade rural japonesa durante a Segunda Guerra Mundial.

No mesmo ano, publicou o primeiro grande romance, "Arranque as sementes, atire nas crianças", fábula social sobre crianças em um centro correcional no Japão durante a guerra.

Em 1963, teve um novo impulso ao seu trabalho: o seu filho Hikari ("Luz" em japonês) havia nascido com deficiência.

"Escrever e viver com meu filho se sobrepõem e essas duas atividades só podem se aprofundar de forma recíproca. Eu disse a mim mesmo que definitivamente é aqui que minha imaginação pode tomar forma", explicou mais tarde.

Da experiência, surgiu "Uma questão pessoal", em 1964, série de livros em que narra um pai diante do nascimento de um bebê com deficiência, o qual pensa em matar.

Em 1994, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura por criar "com grande força poética um mundo imaginário onde vida e mito se condensam para formar um retrato desconcertante da frágil situação humana", segundo palavras da comissão.