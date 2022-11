Kevi Jonny posta vídeo de Sthe Matos andando pela 1ª vez após acidente

O cantor Kevi Jonny publicou nas redes, nesta segunda-feira (14), um vídeo onde Sthe Matos aparece andando pela primeira vez após o acidente de ônibus. O veículo transportava a equipe da artista e passava por um trecho da BR-242 quando tombou.

"Bom dia, minha Bob Matos mostrando que é forte", escreveu o artista.

Nas imagens, Sthe é acompanhada por uma funcionária do hospital onde está internada. A influenciadora dá passos curtos, apoiada pela profissional.

Acidente

Os dois estavam a caminho de um show que Kevi faria, na cidade de Cristópolis, quando o ônibus do cantor capotou na BR-324. O veículo tinha destino a cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.

Apesar do susto, não houve vítimas fatais no local e apenas ferimentos leves, segundo a assessoria de Kevi, que emitiu um comunicado no dia do acidente.

A influenciadora contou em seu Instagram que o impacto do acidente foi forte e acabou batendo a cabeça do bagageiro do veículo e só acordou do desmaio quando estava na ambulância.

"Segui desacordada por um tempo e quando acordei, já na ambulância, estava com muitas dores e perdendo muito oxigênio, mas os médicos (anjos), conseguiram deixar estável. Ainda estou sentindo dores muito fortes na região da pancada e estou com dificuldade para me locomover, pois a dor é intensa", contou.

Através dos stories gravados por Kevi, ela explicou que a mãe de Apolo teve fraturas em cinco vértebras que ficam entre o tórax e a região lombar.

São fraturas pequenas e o tratamento dela será conservador. São fraturas pequenas, mas não há gravidade, não vai ter nenhuma limitação de movimento e sequelas. Logo, logo, ela vai estar 100% para vocês. Ainda está machucada, o movimento fica dolorido, mas vai aguardar mais um pouco para voltar para casa”, explicou.