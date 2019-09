Kevin Hart sofre grave acidente de carro nos EUA

O ator e comediante Kevin Hart, 40 anos, sofreu um grave acidente de carro na madrugada deste domingo (1), em Calabasas, na Califórnia. Ele estava acompanhado de outras duas pessoas no veículo, um Plymouth Barracuda 1970.

Hart e o motorista, Jared Black, sofreram graves lesões na coluna e foram levados para um hospital, segundo informações da CNN. Uma mulher, que também estava no veículo, não sofreu nenhuma lesão grave. De acordo com alguns sites, a vítima é noiva do ator.

Segundo a publicação, durante o acidente, o carro saiu da rodovia e caiu em um barranco. O boletim de ocorrência relata que o carro perdeu imediatamente o controle quando ele deixou uma estrada sinuosa para entrar na estrada principal, e que o motorista não havia consumido bebida alcoólica. O acidente foi noticiado primeiro pelo site TMZ, que informou que o veículo ficou destruído no acidente.

Kevin Hart participou dos filmes Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2 e Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw, Jumanji: Próxima Fase. Conhecido pelos filmes Policial em Apuros e Todo mundo em Pânico 3, Hart se envolveu com diversas polêmicas no final de 2018, após descobrirem antigos tweets homofóbicos feitos pelo ator, que resultaram na sua renúncia como apresentador do Oscar 2019 e na realização da cerimônia sem um anfitrião.