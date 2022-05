Kevin Spacey é indiciado por agressão sexual após investigação de 5 anos

Após cinco anos de investigações da polícia britânica, o ator Kevin Spacey foi acusado formalmente pela procuradoria do Reino Unido nesta quinta-feira (26) por crimes sexuais contra três homens.

Segundo o jornal The Guardian, Rosemary Ainslie, chefe da divisão especial de crimes do Crown Prosecution Service, disse que a instituição autorizou acusações criminais contra Kevin Spacey, de 62 anos, por quatro denúncias de agressão sexual contra três homens. "Ele também foi acusado por fazer uma pessoa se envolver em atividade sexual com penetração sem consentimento. As acusações seguem uma revisão das evidências reunidas pela polícia metropolitana em sua investigação", completa o comunicado.

Ainda segundo a publicação, em novembro de 2017, o teatro Old Vic de Londres disse ter recebido 20 acusações separadas de conduta inadequada de Spacey de 20 homens que tiveram contato no teatro, ou conexão com ele, entre 1995 e 2013.

Spacey, que já foi uma das maiores estrelas de Hollywood, foi retirado do programa de TV House of Cards e removido do filme Todo o Dinheiro do Mundo depois que as acusações de má conduta sexual vieram à tona.

O ator que ganhou o Oscar de melhor ator em Beleza Americana e de melhor ator coadjuvante em Os Suspeitos, negou anteriormente todas as acusações de má conduta.