Key Alves alfineta rival do BBB 23 ao confessar ficada com Gabriel Medina

A ex-BBB Key Alves, que deu o que falar dentro do programa, voltou a causar fora do realit show. Durante o podcast "Pod Dar Prado", apresentador por Gabi Prado e Gizelly Bicalho, a atleta fez revelações.

Segundo ela, suas ficadas são sempre com famosos, como Murilo Cézar, Guilherme Napolitano, Luan Santana, Bruninho. Entretanto, a famosa agitou ao contar que trocou beijos com Gabriel Medina.

Na brincadeira "Figurinha Repetida Completa Álbum?", as apresentadoras foram citando nomes de famosos para saber se Key pegaria novamente. Ao chegar no nome do surfista, a ex-BBB começou a rir.

"Mandamos um direct para o Medina, e ele respondeu. Aí chamou a gente para ir à casa dele. O Jeito Moleque estava lá cantando. Curtimos um show bem na casa dele, foi muito louco. Dali, a gente virou amigo", disse.

Mas, a polêmica é que Gabriel Medina é ex-namorado de Bruna Griphao, a rival de Key Alves na edição de 2023 do Big Brother Brasil. A atriz e o surfista estavam juntos em 2018.