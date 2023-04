Key Alves curte praias do baixo sul da Bahia: 'no paraíso'

A ex-BBB Key Alves está curtindo o litoral baiano nas ilhas de Boipeba e Morro de São Paulo, em Cairu, no baixo sul do estado. A atleta tem compartilhado em suas redes sociais momentos de seus passeios na terra do dendê.

Com direitos a mimos do hotel e passeio de lancha, a atleta tem aproveitado bastante sua estadia. Ela chegou até a protagonizar publicações da Secretaria de Turismo de Cairu.

Após atingir a marca de 10 milhões de seguidores, ela ainda aproveitou a vista exuberante para fazer uma sessão de fotos e preencher o 'feed'. "No Paraíso. Os ensaios estão ficando perfeitos", escreveu.