Key Alves deixa futuro no vôlei em aberto: 'Não volto até 2024'

Oitava eliminada do Big Brother Brasil 23, Key Alves ainda não sabe qual será seu futuro no vôlei. Com contrato até o fim de abril com o Osasco, a líbero se recupera de lesão no joelho esquerdo, sofrida em outubro do ano passado, e terá que passar por cirurgia. Ela confessou que ainda não tomou uma decisão sobre o retorno ao esporte.

"Agora no começo, impossível [voltar ao vôlei]. Tenho que fazer uma cirurgia que demora nove meses. Então, pelo menos esse ano e até ano que vem eu não volto a jogar. Tenho que esperar um pouco mais e decidir realmente se é isso que eu quero da minha vida. Voltar, fazer cirurgia, tem todo um processo", disse, em entrevista ao programa A Eliminação.

A lesão de Key aconteceu em outubro do ano passado, quando ela rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Teria que passar por cirurgia, mas o convite para o BBB, que começou em janeiro, atrasou os planos.

"Foi a lesão que eu tive alguns meses antes de ser convidada [para o BBB 23]. Isso mexeu muito comigo. Espero realmente continuar, porque eu sou muito nova e ainda acho que tenho um tempo para seguir a carreira de atleta. Mas é algo que mexe muito comigo, na minha cabeça, essa lesão que eu tive".

A líbero tem contrato com o Osasco até o fim de abril, quando acontecem as finais da Superliga Feminina. Mas, quando entrou no reality show, ela foi afastada. O clube confirmou que seguirá assim por mais algum tempo, enquanto durar o contrato de Key com a Globo.

"O clube informa que, a pedido da atleta, ela foi licenciada da equipe para entrar no BBB. E continua desta forma enquanto ela segue com contrato de exclusividade com a Rede Globo", disse o Osasco, em nota enviada ao UOL.