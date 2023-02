Key Alves, do BBB 23, diz que viu assassinato de Leandro Lo e deve ser chamada para depoimento

A jogadora de vôlei Key Alves, que está participando do Big Brother Brasil 23, da TV Globo, declarou ter presenciado o assassinato do campeão de jiu-jítsu Leandro Lo. O relato foi feito a Cara de Sapato, durante uma conversa no último sábado.

Leandro Lo morreu após ser baleado na cabeça pelo policial militar Henrique Otávio de Oliveira Velozo numa casa noturna, em São Paulo, em agosto de 2022. O advogado de defesa do PM decidiu encaminhar petição para que a Justiça convoque a participante do BBB 23 para depoimento.

A audiência do caso está marcada para 24 de março deste ano. Logo, caso Key Alves ainda não tenha sido eliminada do programa da TV Globo, ela pode ser obrigada pela Justiça a sair da casa para ser ouvida em juízo.

O QUE DISSE KEY ALVES?

"Foi na minha frente, eu vi tudo", disse Key Alves para Cara de Sapato, sem descrever os detalhes do crime. Cara de Sapato, que conhecia Leandro Lo, ficou bastante emocionado.

A petição judicial pedindo o depoimento da participante do BBB foi protocolado nessa segunda-feira (6).

Nele, o advogado Claudio Dalledone Junior classificou as falas de Key como "graves" e "inéditas". Também pediu urgência no depoimento.

"Tais afirmações foram amplamente divulgadas e publicizadas pela imprensa nacional. Assim sendo, considerando as graves e inéditas afirmações trazidas pela participante KEY ALVES, requer seja a mesma intimada - com urgência - para ser ouvida na condição de testemunha nos presentes autos", diz trecho da petição.

A Justiça ainda vai decidir sobre o depoimento de Key.