Key Alves, do BBB 23, já expôs mensagens de jogadores no direct

O Big Brother Brasil 23 anunciou seus participantes na última quinta-feira (12), com dois nomes do mundo do esporte no grupo Camarote: o lutador Antônio 'Cara de Sapato', que cresceu em Salvador, e Key Alves. A jogadora de vôlei é conhecida nas redes sociais - e já expôs mensagens privadas recebidas por vários jogadores e atletas.

O vídeo foi postado por Key no TikTok em janeiro de 2022, após uma brincadeira com os seguidores. "O que vocês querem ver no meu iPhone?", escreveu a líbero do Osasco, na caixa de perguntas dos Stories. "Solicitados do Direct", respondeu uma pessoa. O pedido foi atendido.

Logo de cara, o primeiro que aparece é o italiano Mario Balotelli, que manda um 'oi, como vai' em espanhol. Há também mensagens do atacante Neílton, ex-Vitória e hoje no Guarani, e do volante baiano Sandry, do Santos.

Mensagens no direct de Key

(Foto: Reprodução)

Ainda pelo mundo do futebol, é possível reconhecer o ex-atacante colombiano Faustino Asprilla (que teve passagens por Palmeiras e Fluminense), o técnico Alberto Valentim e Pedrinho, ex-meia e comentarista do Grupo Globo.

Não para por aí. No vídeo de Key, também são mostradas mensagens do lutador Thiago Marreta, do DJ Gabriel do Borel e do ator Thiago Lacerda, entre vários outros.

O streamer Casemiro chegou a reagir à publicação da jogadora de vôlei, ainda no ano passado.

“Tudo no ventilador, meu irmão. Ela não está nem aí para alta do dólar. Que situação. Tem gente que vai precisar se explicar”, brincou.

Key Alves tem 23 anos e é a jogadora de vôlei mais seguida do mundo - são mais de 7 milhões de seguidores em sua conta do Instagram. Além do esporte, a líbero faz sucesso no OnlyFans, plataforma de conteúdo privado.