Key Alves faz tatuagem para homenagear México e internet critica: 'Bandeira da Itália'

Key Alves compartilhou nesta segunda-feira (8) tatuagens que fez. Através das redes, ela mostrou um coração com as cores da bandeira do México o que, segundo a ex-BBB, é uma homenagem ao país onde ficou confinada no La Casa de Los Famosos.

Mas a ausência do brasão presente na bandeira do país mexicano chamou a atenção dos usuários da rede, que pontuaram: "Você tatuou a bandeira da Itália e não do México", diz um. "Bandeira errada, hein?", comentou uma seguidora.

Na legenda, além do coração Key também deu significado para as outras três tatuagens feitas por ela: "Eu decidi fazer uma homenagem, tatuando 'Posturada e Calma', meu bordão do BBB", começou ela. "Fizemos a chave, meu emoji, em homenagem aos meus fãs. Tatuamos também o coração com a bandeira do México."

Key foi escolhida para representar o Brasil no intercâmbio de participantes do La Casa de Los Famosos e do Big Brother Brasil.