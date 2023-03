Key Alves relembra caso com jogador do Palmeiras: 'Me fez sofrer'

Durante sua passagem pelo Big Brother Brasil 23, Key Alves fez várias revelações sobre seus affairs com famosos. Entre eles, o lateral-esquerdo Piquerez, do Palmeiras. Em um vídeo gravado para as redes sociais do reality show, a jogadora de vôlei relembrou o caso com o jogador, e disse que o romance a fez 'sofrer'.

"Esse aqui me fez sofrer, viu? Chorei todos os dias por ele", falou.

Dentro da casa do BBB 23, Key explicou que término com Piquerez se deu por conta de uma brincadeira envolvendo o meia Raphael Veiga, também do Palmeiras. No ano passado, ela gravou um vídeo no TikTok seguindo uma 'trend': deveria cantar uma música caso quisesse ficar com o famoso que aparecesse na tela.

"Eu não sabia que eles jogavam no mesmo time. Foi um cara aleatório. E eu não cantei só para ele, eu cantei pro Neymar, para um monte de gente. Ele (Piquerez) poderia ficar p*** com todos, mas ficou com esse [Raphael Veiga], porque é amigo dele. Se eu soubesse, não teria cantado", disse, na época.

"Mas o Piquerez é um cara que eu namoraria. Foi vacilo, quer dizer, não era pra acontecer. Corri atrás dele horrores pra dizer que era brincadeira e ele me ignorou horrores. Eu não sabia quem era esse cara, e nem que jogava no mesmo time que ele", completou. Além de Neymar e Raphael Veiga, a jogadora também cantou quando surgiu o meia James Rodríguez na tela.

Nas redes sociais do BBB, Key participou de uma outra brincadeira, em que comentava se ficou ou não com algumas pessoas selecionadas. Ela confirmou um outro atleta: o jogador de vôlei Bruninho.

"Bruninho capita, da nossa Seleção Brasileira de vôlei, é um amor de pessoa. Encontro ele em todas as festas, e já fiquei com ele também".