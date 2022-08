Key Alves revela ajuda de Casimiro para bombar na web: 'Passei o rodo'

Jogadora de vôlei com mais seguidores nas redes sociais, Key Alves revelou que teve "ajuda" do streamer Casimiro Miguel para ter sucesso na internet. Durante o Podcast Poddelas, Key contou que ganhou mais de um milhão de seguidores após aparecer em um vídeo do influenciador.

"No vôlei, eu sempre fui muito conhecida, só que foi tomando um outro rumo depois que comecei a mostrar a minha vida fora do vôlei, que a galera quer ver. Eu estava fazendo tudo que estava em alta e foi estourando. O Casemiro reagiu a uns Stories meus, e deu uma polêmica gigante", falou Key Alves.

"Eu coloquei uma caixinha perguntando o que as pessoas queriam ver, e as pessoas pediram para ver as solicitações de direct. Eu tinha acabado de terminar, então não tinha entrado ali. E ele reagiu, parando os Stories e lendo um por um. Tinha cara ali que eu tinha ideia (de quem era). Ele ficou falando um por um, e teve muito jogador de futebol. Ganhei 1 milhão de seguidores em cinco dias. Foi em março desse ano", completou.

Key Alves disse ainda que as mensagens no Instagram renderam encontros. A jogadora contou que já pegou até famosos.

"Rendeu, graças a Deus. Gente, já peguei muito famoso. Tudo sigilo, comendo quietinha. Passei o rodo. Não (saiu na mídia)", explicou.

Líbero do Osasco, Key Alves é a atleta de vôlei com mais seguidores em todo mundo. No Instagram, a jogadora conta com 3,6 milhões de fãs. Ela também faz sucesso na plataforma de conteúdo adultos Onlyfans.