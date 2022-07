Key Alves sobre pedidos no Onlyfans: 'Queriam meu chulé'

A jogadora de vôlei Key Alves está fazendo sucesso no OnlyFans e, recentemente, contou mais detalhes sobre os pedidos que recebe na plataforma em participação no programa "The Noite com Danilo Gentili".

"Eles pedem fotos do meu pé, eu mando. É dinheiro, né? O valor máximo que já me pagaram foi dez mil", comenta.

Esse, no entanto, não foi o pedido mais inusitado que recebeu: "O que eu achei mais estranho foi a galera pedir meia minha depois do treino, queriam meu chulé e iam pagar muito por isso, só que não tive coragem, ainda. É minha meia, meu chulé. Eu amo meu chulé. Termina o treino eu pego a meia e cheiro. Adoro. Não dá para ser perfeita, tem que ter algum erro", revela.

Ela não é a única da família com conta na plataforma. Sua irmã gêmea, Keyt, foi a primeira das duas a criar um perfil, e a incentivou. "O pessoal acha que é um perfil só", brinca.

"Acho que o pessoal acessa o OnlyFans por eu ser atleta e não só modelo. Para ver o outro lado da atleta", comenta.

O "The Noite" com a participação de Key Alves vai ao ar hoje, à 00h45, no SBT.

O "The Noite" com a participação de Key Alves vai ao ar hoje, à 00h45, no SBT.