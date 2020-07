Kiko Kislansky lança livro sobre como identificar seu propósito de vida'

O autor Kiko Kislansky irá lançar o livro “Ouse ser você” em evento online no dia 8 de julho às 20h. O evento contará com aula prática e depoimentos de convidados que tiveram a vida transformada após encontrarem seu propósito

“Dizer não para aprovação social e sim para autenticidade, despertando para uma vida com significado”, essa é mensagem que norteia o novo livro do educador corporativo Kiko Kislansky, “Ouse ser você – Como descobrir o que te move para fazer a diferença no mundo”, 4ª obra literária do autor, que há 6 anos estuda e trabalha com a clarificação do conceito “propósito” e como aplicá-lo na vida das pessoas e nos negócios.

O evento de lançamento é gratuito e para participar basta se inscrever através do link: bit.ly/livroouseservoce

Com linguagem didática, Kiko traz uma contextualização histórica sobre o significado do termo propósito, apresenta dados e pesquisas científicas de instituições reconhecidas internacionalmente como a Universidade da Califórnia, a Singularity University e o Insituto Gallup, desconstrói mitos e compartilha exercícios práticos que ajudam a clarificar o propósito de cada pessoa enquanto indivíduo no mundo.

“Este livro é uma das materializações do que me move: inspirar pessoas e empresas a descobrir e viver seu propósito para juntos construirmos um mundo mais humano, consciente e significativo”, ressalta o autor, que é cofundador da Euzaria e idealizador da Cazulo - Academia do Propósito. O livro tem prefácio da professora e pesquisadora em Educação, Consciência e Transdisciplinaridade, Maribel Barreto, e estará disponível para venda em formato digital no site: kikokislansky.com.br e físico, nas lojas da Euzaria (Rua das Hortênsias, 478 - Pituba).

Não é de hoje que o termo “propósito” vem ganhando destaque nas mesas de debate, literatura e mídia. Segundo o Google Trends a busca pela palavra “propósito” cresceu mais de 300% no buscador entre 2004 e 2020. Estudos da consultoria McKinsey e EY, divulgados pela revista Exame em 2019, destacam que enxergar significado na própria rotina ajuda a aumentar a produtividade e longevidade, deixa as pessoas 5 vezes mais engajadas no trabalho e reduz em até metade o risco de doenças degenerativas como Alzheimer e doenças cardíacas. De acordo com Kiko mais do que nunca o mundo está nos convocando para uma pausa de reflexão sobre transformação pessoal e coletiva e a busca por uma vida com propósito faz parte desse movimento.

Sobre Kiko Kislansky

Kiko Kislansky tem dedicado os últimos seis anos da sua vida para a causa que faz seu coração vibrar: a revolução do propósito. Fez sua graduação em negócios e marketing na Northwood University, nos Estados Unidos (aonde foi presidente da empresa Junior da universidade, fez seu TCC sobre Capitalismo Consciente e ganhou a premiação Gold Addy Award). Depois de se formar, realizou uma viagem de autoconhecimento pra Índia e voltou pro Brasil com o sonho de fazer a diferença. Começou a jornada com a Euzaria (em que foi co-fundador ao lado de Zé Pimenta), aonde mais de 40.000 compras foram transformadas em atos de solidariedade. Foi premiado como Lojista do Ano pela CDL na categoria responsabilidade social e ainda ganhou o prêmio de Jovem Empreendedor Social do Brasil pela Laureatte International, se tornando membro da comunidade global Youth Action Net.

Idealizou e fundou a Cazulo – Academia do Propósito, por onde já ajudou a transformar mais de 100 empresas de todos os portes, públicas e privadas, e mais de 50.000 pessoas em dezenas de cidades do Brasil. Seu trabalho acontece através de palestras, workshops, treinamentos, cursos digitais formações presenciais e mentorias individuais. Ainda na Cazulo, coordena programas de autoconhecimento para Instituições de Ensino e oferece apoio voluntário para ONG’s como a Pontos Diversos.

Kiko é certificado internacionalmente pela metodologia Pontos Fortes - StrengthsFinder do Instituto Gallup®️, Barrett®️ Certified Consultant com Ane Araújo, e Purpose GuideTM pelo Instituto PGI da Califórnia, com Jonathan Gustin. Ainda, é certificado como Facilitador Lego Serious Play®️ com Hanibel Viegas, Facilitador FIB-Feliciência®️ com Carla Furtado, além de ter sido certificado na Filosofia de Gestão®️ com Márcio Fernandes. Em constante busca pelo aprimoramento pessoal, é também practicioner em PNL com Kau Mascarenhas e Trainer IKIGAI com Eduardo Almeida.

Idealizador do documentário Propositologia, co-idealizador do Prospera Experience (maior fórum de negócios com propósito do Brasil), e idealizador do curso digital: Canvas do Propósito para Negócios. Ainda, é professor de Oratória com Propósito no MBO da Eloquence e Mentor do projeto ScaleUp do SEBRAE Bahia. Suas obras já venderam milhares de cópias pelo Brasil. Kiko é autor de “Muita Alma Nessa Hora” e "Ouse Ser Você"; e co-autor de “O poder do Propósito” (ao lado de Eduardo Almeida) e “Pare de Vender Assim” (ao lado de Fred Alecrim), todos publicados pela Editora Vôo (Empresa B certificada).