Kim Kardashian anuncia participação em American Horror Story 

A socialite e empresária Kim Kardashian anunciou que participará da próxima temporada da série American Horror Story. Em breve teaser compartilhado nas redes sociais, nesta segunda (10), ela aparece dividindo os créditos de anúncio com Emma Roberts, também confirmada de volta ao elenco da produção após participar de cinco temporadas prévias.

A décima segunda temporada da série de terror, produzida por Ryan Murphy, também terá participação do ator Matt Czuchry e tem filmagens programadas, de acordo com site internacional, com início ainda neste mês de abril. Sem mais detalhes, o vídeo divulgado exibe os nomes das artistas com foco no termo "Delicate", que pode indicar o novo tema da próxima leva de episódios. Lançada em 2011, a produção se renova a cada temporada com novos temas e protagonistas.

Após a revelação, a publicação internacional The Hollywood Reporter adiantou com exclusividade mais sobre a participação de Kim Kardashian na série. O papel foi escrito especialmente para a estrela, e sua trama é inspirada no livro "Delicate Condition", ainda a ser lançado, de autoria de Danielle Valentine. De acordo com o site, o enredo envolve uma mulher que está convencida de que há uma força sinistra atuando contra seu desejo de engravidar.

“Kim está entre as maiores e mais brilhantes estrelas da televisão do mundo e estamos entusiasmados em recebê-la na família AHS”, disse Murphy, em um comunicado ao site. “Emma e eu estamos empolgados em colaborar com essa legítima força da cultura. Halley Feiffer escreveu um papel divertido, elegante e aterrorizante especialmente para Kim, e esta temporada é ambiciosa e diferente de tudo que já fizemos”, antecipou. Apesar de já ter atuado em produções pontuais, este promete ser o trabalho de ficção na televisão de maior projeção até agora para Kim Kardashian.