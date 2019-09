Kiss anuncia show da turnê de despedida no Brasil

A turnê de despedida do grupo Kiss vai passar pelo Brasil. O anúncio foi feito na noite deste sábado (21), no Allianz Park, em São Paulo, em um telão que transmitia as imagens do Rockfest, evento que reuniu veteranos como Scorpions, Whitesnake e Helloween.

“Vocês querem o melhor, terão o melhor”, anunciou a locução, em referência ao conhecido bordão do Kiss, um dos principais grupos de hard rock do mundo. Os mascarados devem se apresentar no país em maio de 2020, em cidades e locais a serem definidos.

Essa será a sétima vez que o Kiss visita ao Brasil, que estreou por aqui em 1983, durante a turnê do álbum Creatures of the Night. Onze anos depois, a banda retornou ao país, já sem as máscaras, para se apresentar no festival Monsters of Rock.

Atualmente, além do guitarrista e vocalista Paul Stanley e do baixista e vocalista Gene Simmons – fundadores e líderes do grupo – o Kiss conta com o baterista Eric Singer e o guitarrista Tommy Thayer. A última vez em que estiveram no Brasil foi em 2015, quando passaram por São Paulo, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Florianópolis.

O Kiss surgiu em Nova York, em 1973, e se destacou por fazer seu hard rock com maquiagens e efeitos circenses, com direito a uma bateria levitando, músico engolindo fogo e cuspindo sangue.