Kit Harington adianta detalhes de Snow, série derivada de Game of Thrones

Durante a convenção de Game of Thrones, que aconteceu em Los Angeles neste último final de semana, Kit Harington fez uma aparição surpresa e contou algumas novidades sobre Snow, série sobre Jon Snow, de Game of Thrones. Embora o ator não tenha dado muitos detalhes, ele adiantou que a série deve acompanhar o personagem após a morte de Daenerys (Emilia Clarke).

“No final da série, quando o encontramos naquela cela, ele está se preparando para ser decapitado e ele quer ser. Ele acabou. O fato de ele ir para a Muralha é o maior presente e também a maior maldição”, disse ele. “Jon tem que voltar para o lugar com toda essa história e viver sua vida pensando em como ele matou Dany, e viver sua vida pensando em Ygritte morrendo em seus braços, e viver sua vida pensando em como ele enforcou Olly e vive sua vida pensando em todo esse trauma, e isso é interessante”, continuou Harrington.

Sem dar spoilers sobre a série em desenvolvimento, o ator também mencionou em que estado de espírito seu personagem estava no final de Game of Thrones, e como isso, indiretamente, ajudou a dar a ideia para a série derivada. “Então, acho que onde o deixamos no final da série, sempre há esse sentimento de… Acho que queríamos algum tipo de sinal de que as coisas estão bem. Ele não está bem”, acrescentou.

Há sete projetos derivados de Game of Thrones em desenvolvimento pela HBO, além de House of the Dragon, que servirá como prólogo à série original. Os outros títulos desenvolvidos são 10,000 Ships (ou Nymeria), com a showrunner Amanda Segel, 9 Voyages (ou The Sea Snake), com o showrunner Bruno Heller, e Sunk and Egg, com o showrunner Steve Conrad. Além disso, há três projetos de animação, como The Golden Empire, que se passará na terra de Yi Ti (inspirada na China).