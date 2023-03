Kleber Bambam diz que vai 'arrancar' cabeça de Popó em desafio

O ex-BBB Kleber Bambam e o baiano Acelino Popó Freitas animaram os internautas nesta quarta-feira (8) após uma intensa troca de ofensas devido a uma luta.

Tudo começou quando o campeão do Big Brother Brasil 1, que já tinha desafiado o lutador, a fazer um novo convite para um combate. Bambam pediu para o baiano colocar dinheiro na luta e iria trocar socos. "Vê se coloca um pouquinho de dinheiro e eu vou aí, te meter porrada", disse.

Ele ainda falou que Popó está acima do peso e que só venceu a luta contra José Pelé Landy com muito sacrifício. Já contra Windersson, foi uma "covardia", já que o comediante começou a treinar há dois, três anos.

"Ele começou a treinar faz dois, três anos. E bater em 100% de nada é nada. Porque o Whindersson nunca lutou boxe, não tem força e nem pressão nos golpes, é rápido, se movimenta bem, está treinado, mas não tem pegada", comentou.

O baiano, por consequência, rebateu as acusações do ex-BBB e ainda pediu para que Bambam achasse alguém para bancar a luta.

"Normalmente, se eu desafiar alguém, provavelmente, costumo arcar com as consequências e com o salário do cara, que chamamos de 'bolsa de lutas'. Diferente do Bambam, o esquecido, a merda do Bambam, que está falando um monte de besteira, está querendo lutar comigo por R$ 1 milhão... Se você desafiou, pague. Tá falando merda".